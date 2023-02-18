В России подготовили тестовую версию базы данных о военнообязанных. Ее создали, чтобы не слать повестки умершим и быстрее закрывать границу уклонистам

Власти России подготовили тестовую версию базы данных, которая будет содержать обширную информацию о военнобязанных. Об этом сообщает «Пояснительная записка» (проект Faridaily), ссылаясь на сотрудника IT-компании, который видел созданную базу, и работника военного комиссариата Москвы.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2022 года в своем указе поручил ведомствам создать базу военнообязанных и уклонистов. Согласно указу, в базу включат сведения о номерах телефонов и адресах электронной почты, местах регистрации и водительских правах, недвижимости и автомобилях военнообязанных, их работе, семье, состоянии здоровья, судебной истории, отсрочках от мобилизации и даже спортивных званиях и разрядах. Информацию в базе собираются обновлять ежедневно.

Формально база должна заработать в апреле 2024 году, но российские власти, утверждают авторы «Пояснительной записки», могут опробовать ее весной 2023 года, если решат провести новую волну мобилизации. Созданная база позволит властям быстрее отправить на фронт нужное количество граждан, закрыть государственную границу тем, кто бежит от призыва, или найти уклонистов по городским камерам видеонаблюдения, пишет «Пояснительная записка».

Источник в комиссариате Москвы считает, что задача создаваемой системы — «не допускать „неправильную“ мобилизацию или службу по призыву — по не той военно-учетной специальности, с бронью, с проблемами по здоровью и так далее». Во время мобилизации осенью 2022 года, отмечает проект, повестки приходили тяжело больным, многодетным отцам, студентам и даже умершим.

Раньше военкоматы хранили сведения о военнообязанных на бумажных карточках, рассказал неназванный сотрудник московского военкомата. По его словам, мобилизация осенью 2022 года показала, что данные в военкоматах в лучшем случае актуальны на треть.

Высокопоставленный собеседник «Пояснительной записки», участвующий в подготовке новой базы, сообщил, что систему создают на основе единого реестра населения, который ведет налоговая служба. В этом реестре собраны данные различных госорганов обо всех гражданах России.

В пресс-службе министерства цифрового развития РФ отказались комментировать ход работы по созданию и наполнению базы, заявив, что это сведения «для служебного пользования».

Мобилизация в России началась в конце сентября 2022 года и, как утверждают российские власти, завершилась в конце октября. Однако Владимир Путин до сих пор не подписал указа о ее завершении. В январе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что некоторые положения указа продолжают действовать, поскольку мобилизация «включает [в себя] и другие мероприятия».