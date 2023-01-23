Дмитрий Песков: указ Путина о мобилизации продолжает действовать, поскольку помимо призыва в армию он «включает и другие мероприятия»

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мобилизация в России завершена, однако некоторые положения указа о мобилизации продолжают действовать. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Пескова, мобилизация в России прекратилась, когда Минобороны отчиталось о выполнении плана по призыву, однако сам указ продолжает действовать, поскольку мобилизация «включает и другие мероприятия».

«Кроме призыва граждан на военную службу мобилизация включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения выполнения задач вооруженных сил. В этой части это [указ] продолжает работать», — заявил пресс-секретарь.

Песков не стал уточнять, о каких именно положениях документа он говорит, однако добавил, что «это касается и того ».

Ранее журналисты попросили Дмитрия Пескова прокомментировать ответ администрации президента на обращение псковского депутата Артура Гайдука, который просил Путина издать указ о завершении мобилизации. В документе, присланном депутату, говорилось, что действие президентского указа о мобилизации продолжается.

В ответ Песков снова заявил, что нужно ориентироваться на слова президента о том, что мобилизации в России завершена. На уточняющий вопрос, что значит фраза о продолжении действия указа, пресс-секретарь ответил, что это «такая юридическая особенность».

Мобилизация в России началась в конце сентября 2022 года и, согласно российским властям, закончилась в начале ноября. Тем не менее, президент Владимир Путин до сих пор не подписал соответствующего указа.

О мобилизации в России

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