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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «юридической особенностью» фразу из ответа администрации президента на вопрос о продолжении действия указа Владимира Путина о мобилизации. Об этом сообщает «Интерфакс».

Во время брифинга с журналистами Пескова попросили прокомментировать ответ администрации президента на обращение псковского депутата Артура Гайдука, который просил Путина издать указ о завершении мобилизации. В документе, присланном депутату, говорилось, что действие президентского указа о «частичной» мобилизации продолжается.

В ответ Песков снова повторил, что нужно ориентироваться на слова президента о мобилизации. На уточняющий вопрос, что значит фраза о продолжении действия указа из ответа администрации президента, представитель Кремля сказал:

Мне нужно уточнить будет. Думаю, что скорее всего, это такая юридическая особенность. Не готов сейчас точно вам ответить. Уточню и тогда проясню ситуацию. Но здесь все-таки главное: я еще раз призываю ориентироваться на соответствующее заявление президента Путина.

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Так называемая частичная мобилизация была объявлена в России в конце сентября 2022 года. В начале ноября власти РФ заявили, что призыв по мобилизации завершен, но юридически это так и не было оформлено. После этого неоднократно появлялись сообщения, что в России могут начать «вторую волну» мобилизации. В Кремле существование таких планов называли слухами, призвав прислушиваться к официальным заявлениям российских властей.

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