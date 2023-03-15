Жителям более 30 регионов России прислали повестки в военкомат для «уточнения данных»

Военкоматы 35 регионов России начали рассылать местным жителям повестки, сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

В своем телеграм-канале правозащитник привел полный список регионов, где рассылают повестки. Среди них — Москва, Петербург, Ленинградская, Московская, Белгородская и Мурманская области, Алтайский, Пермский, Красноярский и Краснодарский края.

Откуда у Чикова эти данные, он не объяснил. «Новая газета Европа» подтвердила, что повестки раздают в Москве. Одну из них с требованием «явиться для уточнения документов воинского учета» попытались вручить корреспонденту издания.

Ранее власти российских регионов заявили, что повестки рассылают для «актуализации данных воинского учета» или приглашения на военные сборы. В Кремле это назвали «обычной практикой», отметив, что у них нет «никаких обсуждений» по поводу новой волны мобилизации в России.

«Больше всего вопросов вызывают повестки на военные сборы, которые могут проводиться только после указа президента. Такого указа не было, по крайней мере, не опубликован», — отмечает Чиков. По его оценкам, пока о второй волне мобилизации речи не идет.

Мобилизация в России началась в конце сентября 2022 года и, как утверждают российские власти, завершилась в конце октября. Однако Владимир Путин до сих пор не подписал указа о ее завершении. Власти несколько раз по-разному объясняли, почему указ о мобилизации продолжает действовать.

В феврале проект Faridaily «Пояснительная записка» сообщил, что российские власти подготовили тестовую версию базы данных, которая будет содержать обширную информацию о военнообязанных. Созданная база позволит быстрее отправить на фронт нужное количество граждан, закрыть государственную границу тем, кто бежит от призыва, или найти уклонистов, отмечал проект. По словам источника «Пояснительной записки» в одном из комиссариатов Москвы, мобилизация показала, что данные в военкоматах актуальны лишь на треть.