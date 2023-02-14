Минобороны России: мобилизованные лишатся социальных гарантий и компенсаций, если Путин подпишет указ о завершении мобилизации

Социальные гарантии мобилизованным продолжают действовать, пока действует указ о мобилизации, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявило Минобороны России в ответ на запрос депутата псковского заксобрания Артура Гайдука.

«В случае признания указа утратившим силу до окончания граждане, признанные по мобилизации, и члены их семей будут лишены дополнительных социальных гарантий и компенсаций, предусмотренных правительством и высшими должностными лицами субъектов РФ», — сказано в ответе ведомства.

В документе также говорится, что все мероприятия, связанные с оповещением и призывом граждан в рамках мобилизации, завершились 28 октября 2022 года, однако остальные мероприятия, предусмотренные указом, продолжают выполняться. Что это за мероприятия, не уточняется.

Ранее депутат от «Яблока» получил ответ на аналогичный запрос, направленный в администрацию президента. В нем говорилось, что указ о мобилизации продолжает действовать, поскольку «военкоматы продолжают комплектовать воинские части за счет граждан, изъявивших желание добровольно участвовать в СВО, а также граждан, желающих поступить на военную службу по контракту».

Мобилизация в России началась в конце сентября 2022 года и, как утверждают российские власти, завершилась в конце октября. Однако Владимир Путин до сих пор не подписал указа о ее завершении. Сам он говорил, что «не задумывался» о том, нужно ли ему подписывать такой указ.

Глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас настаивал, что такой указ и вовсе не нужен, поскольку слова президента о завершении мобилизации «сильнее указа».

В январе 2023 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что некоторые положения указа о мобилизации продолжают действовать, поскольку мобилизация «включает [в себя] и другие мероприятия».

О мобилизации в России

Так завершена мобилизация в России или все-таки нет? Разбираемся в заявлениях Путина, Пескова и Минобороны 7 карточек