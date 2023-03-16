Евгения Ройзмана арестовали на 14 суток по делу о демонстрации символики команды Навального
Суд в Екатеринбурге назначил бывшему мэру города Евгению Ройзману административный арест сроком 14 суток.
Как сообщает Itʼs My City, Ройзмана признали виновным по статье о публичной демонстрации экстремистской символики из-за того, что в паблике «Евгений Ройзман» во «ВКонтакте» репостнули видео команды политика Алексея Навального с символикой Фонда борьбы с коррупцией, запрещенного в России.
Евгений Ройзман после задержания утром 16 марта сообщил журналистам, что «за всю свою жизнь ни разу „ВКонтакте“ не открывал».
В августе 2022 года Евгения Ройзмана задержали по уголовному делу о «дискредитации» российской армии. Суд назначил ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, не став отправлять его под арест. Ройзману запретили посещать публичные места и пользоваться интернетом.