Роскомнадзор разблокировал музыкальный сервис Last.fm в России

Роскомнадзор снял блокировку с музыкального сервиса Last.fm после того, как оттуда была удалена «запрещенная информация», говорится в пресс-релизе ведомства от 16 марта.

РКН утверждает, что на Last.fm размещались «материалы, которые содержали недостоверную общественно значимую информацию и дискредитировали Вооруженные Силы Российской Федерации». Ведомство неоднократно требовало их удалить, но администрация сервиса игнорировала требования до тех пор, пока РКН не заблокировал сайт и мобильное приложение Last.fm на территории РФ.

О блокировке Last.fm стало известно 9 марта. Проект «Роскомсвобода» сообщал, что причиной блокировки стала страница с композицией «Чорнобаївка» украинского исполнителя Jalsomino. Эта песня не внесена в реестр экстремистских материалов, однако, как считает проект, РКН мог обратить на нее внимание после того, как в Крыму на местную жительницу пожаловались в полицию из-за прослушивания «Чорнобаївки» в автомобиле. Об этом случае писали провоенные телеграм-каналы, отмечая, что в тексте композиции одобряются действия ВСУ и «содержатся призывы к убийствам российских солдат».