Чистая прибыль «Газпрома» в 2022 году упала в три раза

По итогам 2022 года «Газпрома» составила 747,246 миллиарда рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отчетность компании.

Таким образом, этот показатель «Газпрома» снизился в более чем три раза или на 72,2% по сравнению с 2021 годом, когда компания отчиталась о чистой прибыли в 2,684 триллиона рублей.

В свою очередь выручка «Газпрома» в 2022 году достигла 7,979 триллиона рублей, что примерно на 25% больше этого показателя за 2021 год. Тогда она составляла 6,39 триллиона рублей, отмечает РБК.

По данным «Коммерсанта», в 2022 году добыча газа в России упала на 11,8% — до 672 миллиарда кубометров. Это произошло на фоне сокращения поставок в Европу до исторических минимумов.

В начале сентября 2022 года «Газпром» полностью остановил поставки газа в Европу по трубопроводу «Северный поток — 1», объяснив свои действия техническими неполадками. Кроме того, власти РФ ранее прекратили поставки в некоторые европейские страны, которые отказались платить за газ в рублях на фоне российского вторжения в Украину.

В конце того же месяца на участке систем газопроводов «Северный поток» в Балтийском море произошли . В результате были повреждены три из четырех нитей газопроводов.

«Газпром» продолжает поставлять газ в Европу по транзитной ветке через Украину, а также по «Турецкому потоку».