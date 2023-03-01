Адвокат сообщил, что Владимир Кара-Мурза начал терять чувствительность конечностей в карцере

У политика Владимира Кара-Мурзы, который несколько дней провел в карцере в московском СИЗО «Водник», началось онемение конечностей. Об этом сообщил его адвокат Вадим Прохоров.

По словам адвоката, Кара-Мурза на третий день в карцере «начал терять чувствительность правой ступни, а потом и левой».

Онемение конечностей связано с пребыванием в условиях карцера, а также с тем, что в мае 2015 года он был тяжелейшим образом отравлен, несколько недель находился в коме, а затем более года восстанавливал свои двигательные навыки. В феврале 2017 года Владимир Кара-Мурза был повторно отравлен. В результате у него развилась периферийная полинейропатия.

По словам Прохорова, онемение ступней у его подзащитного до сих пор не прошло. Кара-Мурза написал заявление на имя начальника СИЗО с просьбой провести обследование у невролога.

Кара-Мурзу отправляли в карцер на четверо суток 22 февраля. Как сообщал Прохоров, причиной наказания стало то, что политик «после подъема лежал на шконке».

Кара-Мурза находится под арестом с апреля. Он является фигурантом трех уголовных дел — о «фейках» о российской армии, об осуществлении деятельности «нежелательной» организации и о госизмене. Политику грозит 20 лет лишения свободы.

СИЗО «Водник» возглавляет Дмитрий Комнов — экс-начальник СИЗО «Бутырка», в котором в 2009 году находился юрист Сергей Магнитский. Его защита неоднократно жаловалась на его плохое здоровье, однако администрация СИЗО отказывала ему в обследовании. Магнитский умер в больнице «Матросской тишины» спустя 11 месяцев заключения.

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