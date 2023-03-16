Германия отказалась принимать этап Кубка мира по фехтованию из-за того, что на него допустили российских спортсменов

Германия отказалась принимать этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси. Об этом сообщила Федерация фехтования Германии.

Этап по фехтованию на рапирах среди женщин должен был пройти в мае в городе Таубербишофсхайм.

В немецкой федерации отметили, что решение допустить россиян и белорусов до соревнований «вызвало бурные дискуссии как внутри организации, так и за ее пределами», и отказ от проведения этапа будет «четким сигналом» о том, что в Германии с этим решением не согласны.

Международная федерация фехтования 10 марта объявила, что спортсмены из России и Беларуси смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе. В том числе, они будут допущены до отбора на Олимпиаду-2024.

За несколько недель до этого Международный Олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям вновь допустить отстраненных после начала войны в Украине россиян и белорусов до соревнований при соблюдении ряда условий. Международная федерация фехтования стала первой, снявшей запрет в соответствии с новыми рекомендациями МОК.