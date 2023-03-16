Экономика России начинает развиваться по новой модели, позитивные тенденции набирают силу. В 2023 году у нас будет целевая инфляция — ниже, чем в странах еврозоны, которые бесконечно ждут нашего коллапса. Один американский сказал, что слухи о его смерти сильно преувеличены. Вот так же и с нашей экономикой.

Бизнесу не стоит упускать шанс занять ниши ушедших западных компаний, а то не ровен час некоторые захотят вернуться. Мы с вами знаем, так по-семейному скажу, кто дает советы нашим недоброжелателям, как нас побольше и где ущемить. Но те, кто остался здесь и работает, оказались умнее, энергичнее, эффективнее тех, кто уехал и дает советы нашим недоброжелателям.

Мы многие годы с вами знакомы. Я часто слышал: «Ну, там надежнее». А теперь? (пауза и аплодисменты).

Фото на обложке: Antonio Masiello / Getty Images