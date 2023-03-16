Биржи Nasdaq и NYSE объявили о делистинге ценных бумаг «Яндекса», Ozon, HeadHunter, ЦИАНа и Qiwi

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и биржа Nasdaq в ночь на 16 марта объявили о принудительном ценных бумаг «Яндекса», ЦИАНа, Ozon, Qiwi и HeadHunter. Если решение не удастся обжаловать, ценные бумаги этих российских компаний будут исключены из листинга с 24 марта. «Яндекс», сообщается на сайте Nasdaq, уже объявил о намерении подать жалобу.

Торги ценными бумагами этих компаний были приостановлены на американских биржах еще в конце февраля 2022 года — через несколько дней после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. При этом и«Яндекс», ЦИАН, Ozon, Qiwi и HeadHunter не находятся под санкциями США.

Московская биржа заявила, что продолжит торги ценными бумагами этих компаний в обычном режиме.

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