Россия не признает Международный уголовный суд ( ) в Гааге и его юрисдикцию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, что в Гааге готовятся возбудить два уголовных дела из-за российского вторжения в Украину.

«В целом не устаем вспоминать, что на протяжении многого количества лет ни какие-либо международные судейские органы, даже те, которые мы не признаем, ни другие члены международного сообщества не удосужились обращать внимание на разрушение гражданской инфраструктуры, на убийства гражданских людей, которые украинские националисты устраивали на Донбассе», — добавил представитель Кремля.

Накануне газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что Международный уголовный суд в Гааге намерен открыть два дела против России из-за преступлений, совершенных во время вторжения в Украину. Одно из них связано с похищением украинских детей, второе — с намеренными ударами по гражданской инфраструктуре.

Кто будет обвиняемым по этим делам, пока неясно. Если обвинения выдвинут, это будет первой попыткой привлечь к ответственности в международном суде российских официальных лиц за преступления в Украине. При этом опрошенные газетой эксперты сочли, что процесс вряд ли состоится, поскольку МУС не рассматривает дела заочно, а Россия не выдаст обвиняемых.

Год назад МУС объявил, что начинает расследование военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в Украине с 21 ноября 2013 года — с начала «Евромайдана». Это произошло после обращения 39 стран-участниц МУС. В Украину отправили 42 сотрудников организации.

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