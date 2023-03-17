Республика Марий Эл стала шестым регионом РФ, где объявили о рассылке повесток. По данным правозащитника Павла Чикова, таких регионов уже больше 40

Военкоматы Марий Эл раздают повестки «для уточнения военно-учетных специальностей и упорядочивания документов», сообщается на сайте правительства республики.

Эта работа проводится «в плановом режиме», подчеркнула пресс-служба правительства Марий Эл. Она также отметила, что с 17 марта по 26 апреля в регионе пройдут учебные сборы подготовки офицеров.

«За гражданами, призванными на военные сборы, сохраняется рабочее место с выплатой средней заработной платы, а также будут осуществлены все финансовые выплаты в соответствии с воинским званием и должностью», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Республика Марий Эл стала как минимум шестым регионом, который официально объявил о рассылке повесток «для уточнения данных». Ранее рассылку повесток подтвердили официальные лица в Воронежской, Липецкой, Ярославской, Тюменской и Пензенской областах, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

При этом глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщает, что по его информации, повестки россиянам начали приходить уже более чем в 40 регионах страны.

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