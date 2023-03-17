Правительство Словакии одобрило передачу Украине 13 истребителей МиГ-29

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил, что правительство Словакии одобрило отправку Вооруженным силам Украины 13 истребителей МиГ-29.

«Владимир Зеленский попросил больше оружия, включая истребители, я сказал, что мы сделаем все возможное. Рад, что другие делают то же самое. Военная помощь — это ключ к тому, чтобы Украина могла защитить себя и всю Европу от России», — заявил глава правительства Словакии в твиттере.

Как отмечает словацкое издание «Нови час», также правительство решило помимо МиГ-29 безвозмездно передать Украине системы противовоздушной обороны «Куб».

Министр обороны Словакии Ярослав Надь ранее заявил, что после передачи истребителей страна получит компенсацию на 900 миллионов долларов, которая будет включать современное военное оборудование из США.

Словакия стала второй страной, решившей передать Украине истребители. Накануне, 16 марта, президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Польша намерена в ближайшие дни передать Украине четыре МиГ-29. Украинские военные знакомы с МиГ-29 и другими самолетами, разработанными в СССР, поэтому им не придется учиться управлять такой техникой.

В Кремле, комментируя решение Словакии и Польши, заявили, что поставка истребителей не сможет повлиять на «исход специальной военной операции, но может доставить дополнительные беды для самой Украины и украинского народа». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что вся эта техника будет уничтожена. По его мнению, Польша и Словакия «таким образом занимаются утилизацией старой ненужной техники».

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