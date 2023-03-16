Журналисты из Севастополя сообщили, что подводный робот Минобороны РФ обнаружил в Черном море разбившийся американский беспилотник

Американский беспилотник MQ-9 Reaper, разбившийся в Черном море, нашли недалеко от Севастополя на глубине 850-900 метров. Об этом сообщает севастопольское издание ForPost со ссылкой на источник, близкий к Минобороны РФ и знакомый с деталями операции.

По информации издания, специалисты Минобороны обнаружили беспилотник в день его падения 14 марта на дне моря в 60 километрах от Севастополя. Источник утверждает, что беспилотник нашел подводный робот.

Сейчас в районе падения беспилотника дежурит российский военный корабль, также охраняется зона периметра места падения.

«Глубина, где залегает беспилотник, довольно приличная. Чтобы осуществить подъем, необходимо задействовать средства, которые использовались при подъемах затонувших глубоководных подводных лодок», — сказал собеседник издания.

Официального подтверждения этой информации нет.

ABC News со ссылкой на неназванного представителя США ранее сообщил, что российские военные, возможно, смогли достать обломки беспилотника. Телеканал не уточнил, какие именно части аппарата удалось поднять российским военным.

«Русская служба Би-би-си» обратила внимание, что 14 марта в российских провоенных телеграм-каналах появилась аудиозапись, на которой слышно, как некие люди ведут переговоры о поднятии обломков дрона. На записи говорится, что военным удалось поднять «кожух двигателя внутреннего сгорания».

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев 15 марта заявил, что Россия попытается достать беспилотник. «Я не знаю, сумеем мы достать [аппарат со дна] или нет, но то, что это делать надо [несомненно]. И будем этим заниматься обязательно. Надеюсь, конечно, на успех», — говорил он.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что американские военные предприняли все необходимые шаги для удаления программного обеспечения беспилотника, чтобы россияне не смогли получить никакой секретной информации. Источник CNN утверждал, что все «чувствительные данные» были удалены с аппарата дистанционно.

Что известно о крушении беспилотника

В Черном море разбился американский беспилотник. США утверждают, что это произошло из-за столкновения с российским Су-27. Россия это отрицает Эксперты считают, что прямого конфликта между двумя странами не будет

Что известно о крушении беспилотника

В Черном море разбился американский беспилотник. США утверждают, что это произошло из-за столкновения с российским Су-27. Россия это отрицает Эксперты считают, что прямого конфликта между двумя странами не будет