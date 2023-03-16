ABC News: российские военные, вероятно, достали обломки упавшего американского дрона со дна Черного моря

Российские военные, вероятно, смогли достать обломки американского беспилотного аппарата MQ-9 Reaper, упавшего в Черное море 14 марта, сообщает ABC News со ссылкой на неназванного представителя США. Еще как минимум два источника телекомпании подтвердили, что уже 15 марта российские корабли были замечены в районе падения беспилотника.

Какие именно части БПЛА российским военным удалось достать со дна, телекомпания не уточняет. «Русская служба Би-би-си» пишет, что в российских провоенных телеграм-каналах появилась аудиозапись, на которой слышно, как некие люди ведут переговоры на русском языке о поднятии обломков упавшего дрона. Согласно записи, россиянам удалось поднять «кожух двигателя внутреннего сгорания».

По данным американских военных, беспилотник находится на глубине более километра, что затрудняет любую операцию по сбору обломков. Тем не менее о намерении России собрать обломки ранее заявлял секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. «Я не знаю, сумеем ли мы достать или нет, но <…> это делать надо, и будем этим заниматься, обязательно», — сказал он.

В свою очередь представитель Пентагона генерал Патрик Райдер сообщил журналистам, что, по его данным, российская сторона пока не смогла заполучить остатки дрона.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли говорил, что американские военные предприняли все необходимые шаги для удаления программного обеспечения беспилотника для того, чтобы россияне не смогли получить никакой секретной информации: «Мы вполне уверены, что все ценное, что там было, больше ценности не представляет», — сказал Милли.

Источники телеканала CNN утверждали, что все «чувствительные данные» были дистанционно удалены с беспилотника.

Американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черное море утром 14 марта. По версии США, дрон разбился после столкновения с российским истребителем Су-27 над нейтральными водами. Минобороны России подтвердило факт крушения беспилотника, но не сообщило о столкновении.

В Госдепе США считают, что столкновение российского самолета с американским беспилотником, вероятно, произошло непреднамеренно в результате некомпетентности российских пилотов.

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В Черном море разбился американский беспилотник. США утверждают, что это произошло из-за столкновения с российским Су-27. Россия это отрицает Эксперты считают, что прямого конфликта между двумя странами не будет