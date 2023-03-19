В Тульской области упал беспилотник «без опознавательных знаков»

В Одоевском районе Тульской области упал беспилотник «без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности», сообщил комитет региона по региональной безопасности.

По данным местных властей, упавший беспилотник нашли 19 марта между населенными пунктами Петровское и Маловель. Дрон упал в поле вдали от жилых домов.

На место отправлены оперативные службы. Утверждается, что угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет.

2 марта рядом с поселком Березовский в Тульской области обнаружили воронку от взрыва диаметром около полутора метров. Как сообщала пресс-служба правительства региона, воронка могла появиться в результате падения беспилотника.

В конце февраля — начале марта сообщения о падении беспилотников поступали из разных регионов России, в том числе из Белгородской области, Краснодарского края, Адыгеи, Подмосковья и Крыма.

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