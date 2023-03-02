В Тульской области обнаружили воронку от взрыва. Власти региона считают, что там упал беспилотник

Рядом с поселком Березовский в Тульской области обнаружили воронку от взрыва диаметром около полутора метров, сообщает РИА Новости.

Как сообщила пресс-служба правительства Тульской области, власти считают, что воронка могла появиться в результате падения беспилотного летательного аппарата. Пресс-служба также отметила, что взрыв произошел в лесополосе. В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.

Ранее телеграм-канал Baza со ссылкой на очевидцев писал, что взрыв произошел около восьми часов утра, его слышали все местные жители и, по их словам, «от взрыва затряслись дома». В свою очередь комитет по региональной безопасности Тульской области сообщил, что воронка была обнаружена в 600 метрах от поселка.

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В конце февраля — начале марта из разных регионов России поступают сообщения о падениях беспилотников. Так, 27 февраля в Белгороде упали три беспилотника. В ночь на 28 февраля на нефтебазе в Туапсе начался пожар. Очевидцы сообщали, что слышали два взрыва. В свою очередь СМИ и телеграм-каналы писали, что территорию базы атаковали беспилотники. В тот же день в Адыгее упал «неустановленный летательный аппарат». 1 марта еще один беспилотник обнаружили под Коломной в Московской области. 2 марта сообщалось о двух упавших в Крыму дронах.

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