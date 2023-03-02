В Крыму два беспилотника упали на территории воинской части
Два беспилотных летательных аппарата упали на территории воинской части РФ в аннексированном Крыму, сообщают Baza и Astra.
Беспилотники упали в ночь на 1 марта на территории воинской части 81415 в Сакском районе Крыма. По информации из открытых источников, эта часть создана в 2015 году на базе Центра дальней космической связи.
Один из дронов взорвался. В одной из служебных построек, по данным СМИ, повреждены стекла.
Минобороны РФ сообщило 1 марта, что предотвратило «попытку проведения массированной атаки беспилотников» в аннексированном Крыму. Шесть дронов сбили, еще четыре вывели из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Украинские источники сообщали, что в ночь на 1 марта в Крыму слышали звуки взрывов в разных районах, в том числе в городе Саки.