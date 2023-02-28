В Туапсе произошел пожар на нефтебазе «Роснефти» после атаки беспилотников

Пожар на нефтебазе произошел в Туапсе Краснодарского края, сообщила городская администрация

Пожар начался около двух часов ночи на улице Индустриальной, где, по открытым данным, расположен нефтеперерабатывающий завод компании «Роснефть».

Местные жители слышали, как на территории нефтебазы с разницей в несколько секунд произошли два взрыва, пишет 93.ru. Издание Astra утверждает, что территорию атаковали «два неустановленных летательных аппарата», повреждения получила бойлерная, а рядом со зданием нашли две воронки глубиной полтора метра. Телеграм-каналы Baza и Shot также утверждают, что нефтебазу атаковали беспилотники, начиненные взрывчаткой, которые упали в 100 метрах от нефтехранилища. Источник РИА Новости в экстренных службах сообщил, что в районе нефтебазы «зафиксировали беспилотник». Власти эту информацию не комментировали.

В мэрии Туапсе заявили, что пожар произошел в хозяйственном строении, а площадь возгорания составила не менее 200 квадратных метров. К трем часам ночи огонь потушили.

В администрации Туапсе, а также в пресс-службе краевого управления МЧС сообщили, что пожар не затронул нефтяные резервуары, разлива нефтепродуктов не произошло, а пострадавших нет. В утренней сводке регионального МЧС происшествие в Туапсе не упоминается.

Власти Туапсе, как отмечает 93.ru, призвали жителей «не распространять фейковую информацию», поскольку за это предусмотрена ответственность. В мэрии добавили, что «повода для беспокойства нет».

Издание Astra утверждает, в 30 метрах от места взрывов расположена казарма с военными Минобороны РФ. Другие источники пока эту информацию не подтверждали.

В ночь на 28 февраля в соседней Адыгее также упал «неустановленный летательный аппарат», заявил глава республики Мурат Кумпилов. По его словам, аппарат упал в поселке Новый в Гиагинском районе Адыгеи (расположен примерно в 90 километрах от Краснодара). По словам главы региона, никто не пострадал.

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