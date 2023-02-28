В Белгороде упали три беспилотника. Один из них залетел в окно квартиры

В Белгороде нашли обломки трех беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет, но есть разрушения: где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили», — рассказал чиновник.

Мэр Белгорода Валенитин Демидов сообщил, что один и трех БПЛА залетел в окно квартиры. «Людей перевезли в безопасное место. Всем предложили разместиться в гостинице, пока спецслужбы выполняют свою работу», — добавил он.

По словам Демидова, остальные беспилотники упали на улицах. В результате были незначительно повреждены три машины.

По информации Mash, беспилотники летели в сторону электрической подстанции.

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С начала полномасштабного российского вторжения в Украину приграничные населенные пункты Белгородской области почти ежедневно подвергаются атакам.

В конце января 2023 года Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрелов Белгородской области погибли в общей сложности 25 мирных жителей и были ранены еще 96.

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