Губернатор Белгородской области: с начала войны от обстрелов погибли 25 жителей региона, пострадали еще 96

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В результате украинских обстрелов Белгородской области погибли 25 мирных жителей и были ранены еще 96. Об этом во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

«Украина, противник, обстреливает мирные населенные пункты. У нас 25 человек погибли и 96 человек ранено», — передает ТАСС слова Гладкова.

Губернатор подчеркнул, что семьи погибших и раненых мирных жителей получают от властей региона материальную помощь в таком же размере, как и семьи военнослужащих.

«Мы приняли решение с начала , что в случае ранения средней и тяжелой тяжести 500 тысяч [рублей] выплачиваем, если происходит самое тяжелое, когда гибнет, то мы выплачиваем три миллиона рублей. И мы эти же решения распространили на мирных жителей. Мы выплачиваем те же самые суммы из бюджета, что и военнослужащим», — сказал Гладков.

С начала российского вторжения в Украину приграничные населенные пункты Белгородской области почти ежедневно подвергаются обстрелам. Осенью 2022 года губернатор рассказал о строительстве из-за напряженной обстановки на приграничных территориях.

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