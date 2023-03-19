Глава Минюста ФРГ: Путина арестуют в случае его визита в Германию

Германия арестует Владимира Путина по требованию Международного уголовного суда (МУС), если президент России окажется на территории ФРГ, заявил газете Bild am Sonntag министр юстиции страны Марко Бушман.

«Я ожидаю, что МУС быстро обратится в Интерпол, а также к государствам-участникам и попросит их об исполнении [ордера на арест]. Тогда Германия будет обязана арестовать президента Путина, если он въедет на территорию Германии, и передать его в МУС», — сказал глава Минюста ФРГ.

Как отмечает Die Zeit, действовать в соответствии с постановлением МУС должны все страны, подчиняющиеся его юрисдикции.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Аналогичный ордер на арест был выдан в отношении уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

В Кремле в ответ на решение МУС напомнили, что Россия не признает юрисдикцию суда. МИД РФ заявил, что ордер «не имеет никакого значения» для России. Сам Путин решение суда никак не комментировал.