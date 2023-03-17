Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ордер на арест Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом, «не имеет никакого значения» для РФ.

«Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные „рецепты“ на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными», — заявила Захарова.

В свою очередь уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова, в отношении которой также выдали ордер, заявила: «Здорово, что международное сообщество оценило работу по помощи детям нашей страны», — передает РИА Новости.

Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Аналогичный ордер на арест был выдан в отношении уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Подкаст «Что случилось» — о расследовании военных преступлений в Украине

Все эпизоды Международный уголовный суд в Гааге начал расследование по делу о военных преступлениях России в Украине. Какие у него вообще перспективы? 00:00 18:51

Об украинских детях в РФ

Сотни сирот из Украины распределили в российские детдома и интернаты. Там им показывают брифинги Минобороны РФ и учат обращаться с оружием Подробности — в репортаже «Дождя»

Об украинских детях в РФ

Сотни сирот из Украины распределили в российские детдома и интернаты. Там им показывают брифинги Минобороны РФ и учат обращаться с оружием Подробности — в репортаже «Дождя»