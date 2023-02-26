За год полномасштабной войны в Украине по меньшей мере шесть тысяч украинских детей были вывезены на территорию России и аннексированного Крыма. Российские власти называют это «спасением», в Украине же считают, что Россия попросту похищает детей. Как выяснили журналистки «Дождя» Нигина Бероева и Соня Гройсман, как минимум 400 детей оказались в российских детдомах и интернатах, где их подвергают «военно-патриотическому» воспитанию. За этим термином может, в частности, скрываться коллективный просмотр брифингов Минобороны России об «уничтожении нацистов», обучение обращению с автоматом Калашникова, отправка писем на фронт российским военным и другие активности.

Как Россия украла тысячи детей из Украины и отдала их на «перевоспитание» Телеканал Дождь

В руки авторов репортажа попала переписка Минпросвещения с региональными органами опеки. Как следует из писем, в августе 2022 года более 400 сирот, вывезенных с оккупированных территорий Украины, были распределены по 24 российским детдомам и интернатам. В 21 из этих учреждений журналисты обнаружили программы «военно-патриотического» воспитания.

Интернаты, как следует из переписки, должны «жизнеустроить детей в семьи граждан». К середине января из более чем 400 детей, о которых идет речь в репортаже, под опекой в приемных семьях оказались 36. Что еще удалось узнать о судьбе украинских сирот и как складывается жизнь временно разлученных семей с детьми после воссоединения, смотрите по ссылке выше.

«Медуза»