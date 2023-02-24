«Важные истории» нашли детей из Мариуполя, которых вывели на сцену на митинге в «Лужниках» Мать девочки, благодарившей российского военного за «спасение», погибла при обстреле. Других детей теперь возят по пропагандистским шоу

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ / Sipa USA / Scanpix / LETA

22 февраля на митинге-концерте в «Лужниках», организованном в поддержку войны, выступил доброволец из Челябинска Юрий Гагарин с позывным «Ангел». С ним на сцену вышли дети из Мариуполя, которых этот военный, как заявили ведущие митинга, «спас». Журналисты издания «Важные истории» выяснили имена шестерых детей, подтвердив, что они действительно из Мариуполя.

Журналисты узнали подробности о семье 15-летней Ани Науменко, которая на митинге 22 февраля поблагодарила Гагарина за спасение из Мариуполя. «Спасибо дяде Юре за то, что он меня, мою сестру и сотни тысяч детей спас с Мариуполя», — сказала она. Ее сестра Каролина привлекла внимание СМИ тем, что закрывала уши от громких звуков на сцене.

Как выяснили «Важные истории», в семье Науменко, кроме девочек, также есть младший сын Даниил. Где он находится, неизвестно. Знакомые семьи рассказали, что их мать — Ольга Науменко — «вела асоциальный образ жизни», а детей у нее регулярно отнимали, но потом возвращали. Аня, по данным «Важных историй», провела какое-то время в детском доме. Ее фотографии нашли в социальных сетях воспитателей учреждения. В 2015 году мать забрала девочку домой.

После начала войны семья пряталась от обстрелов в Левобережном центре культуры и в здании местной администрации. «Девочка Аня вместе с мужчинами под бомбежками бегала в [магазин] АТБ за продуктами. За детьми смотрели все, кроме мамы», — рассказала жительница Мариуполя, которая находилась с ними в подвале.

Как выяснили журналисты, Ольга Науменко погибла при обстреле в начале апреля. По словам очевидцев, она «выбежала за сигаретами», и ее убило осколками недалеко от 4-й больницы. Там же ее и похоронили.

В какой-то момент всех, кто был в убежище, «не спрашивая, эвакуировали», рассказала одна из жительниц Мариуполя, знавшая семью Науменко. По ее словам, Аня, Каролина и Даниил остались с гражданским мужем Ольги Науменко — Артуром. Журналисты нашли в телеграм-каналах сообщения о том, что он вместе с детьми выехал в село Безыменное в Донецкой области. Где он находится сейчас, его родственникам неизвестно.

В одной из соцсетей у Ани Науменко указывается, что она живет в подмосковном селе Никитское. Двое подростков из Мариуполя сообщили «Важным историям», что Аня учится с ними в городе, а уехала всего «на неделю». Два месяца назад девочка опубликовала грустное видео с подписью: «Мама. Я хочу к тебе».

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Еще один ребенок с митинга, которого идентифицировали журналисты — Костя Ващишин. Он стоял на сцене в «Лужниках» в черной шапке, слева от Гагарина. По данным «Важных историй», родители мальчика Игорь и Кристина выжили и сейчас находятся в Мариуполе.

После полномасштабного российского вторжения Ващишины укрывались от обстрелов в тех же местах, что и семья Науменко. Знакомые Ващишиных утверждают, что родители Кости осуждали войну.

Сейчас, по словам собеседников «Важных историй», Кристина, бывшая продавщица в магазине хозтоваров, работает в администрации города. Журналисты также нашли сентябрьское селфи Игоря с сыном, где у Кости на лямке сумки повязан российский триколор.

В убежище Игорь и Кристина говорили, что хотели бы ненадолго уехать из города и переждать войну, но насовсем уезжать были не готовы. По словам соседа семьи Михаила, который во время блокады Мариуполя провел месяц в убежище вместе с Ващишиными, семья осталась в городе. Узнав Костю на видео из «Лужников», он предположил, что Ващишиных пригласили в Москву в «кратковременную командировку».

«Важные истории» обнаружили, что еще как минимум трех детей с митинга возят по пропагандистским шоу с «дядей Юрой» вместе с их мамами.

Так, девочка в розовой куртке, которая обнимала Гагарина в «Лужниках» — шестилетняя Саша, дочь 29-летней Натальи Ситник из поселка Ялта под Мариуполем. 17 октября в шоу Андрея Малахова военный обнимает и держит за руку Сашу, а потом сажает ее к себе на колени. В этом же выпуске журналисты заметили мать Саши и еще четверых детей женщины.

В шоу Малахова утверждается, что Наталья с пятью детьми 40 дней просидела в подвале мариупольской больницы. «Важные истории» нашли подтверждение тому, что семья была в оккупированном Мариуполе. Фотографии Саши были опубликованы в репортаже пророссийского общественного движения «Донецкая Республика». Сама Наталья в шоу говорила, что «азовцы» якобы считали укрывавшихся в больнице «мясом».

В шоу Малахова снималась и семья жительницы Мариуполя Натальи Коваль. На сцену в «Лужниках» вывели двоих ее детей — сына (в синей куртке) и дочь (с косичками в белой шапке). В репортаже, показанном в шоу Малахова, Коваль рассказывает, как они с детьми прятались от обстрелов в подвале своего частного дома.