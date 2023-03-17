Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после того, как МУС выдал ордер на арест Владимира Путина.

Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой. Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода с точки зрения права для России являются ничтожными.

Песков не стал отвечать на уточняющие вопросы журналистов, в том числе на вопрос, считают ли в Кремле опасными будущие поездки Путина в страны, которые признают юрисдикцию МУС.

Путин стал вторым после президента Судана Омара аль-Башира действующим главой государства, которому предъявил обвинения МУС.

Генпрокурор Украины Андрей Костин назвал ордер «историческим решением для Украины и всей системы международного права».