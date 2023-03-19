Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал в соцсетях визит президента России Владимира Путина в аннексированный Мариуполь.

«Преступника всегда тянет на место преступления. Пока страны цивилизованного мира об аресте „режиссера войны“ (Путина В. В.) в случае пересечения границы, организатор убийств тысяч мариупольских семей приехал любоваться развалинами города и братскими могилами. Цинизм и отсутствие раскаяния», — написал Подоляк в твиттере.

О том, что Владимир Путин посетил захваченный Мариуполь, стало известно утром 19 марта. Как сообщили в Кремле, визит президента России был незапланированным и спонтанным и состоялся вечером 18 марта — ночью 19 марта. В ходе поездки Путин осмотрел город, а также пообщался с местными жителями.

Войска России захватили Мариуполь весной 2022 года после двух с половиной месяцев боев и осады. Украинская сторона заявляла, что за это время город был практически полностью разрушен. Осенью Россия аннексировала самопровозглашенную Донецкую народную республику и Мариуполь, который включили в состав этого региона.

О визите Путина

Путин впервые с начала российского вторжения в Украину приехал в Донбасс Он посетил Мариуполь, который Россия сначала разрушила, а затем аннексировала

О визите Путина

Путин впервые с начала российского вторжения в Украину приехал в Донбасс Он посетил Мариуполь, который Россия сначала разрушила, а затем аннексировала