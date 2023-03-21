Владимир Путин. Переговоры были успешными и прошли в теплой товарищеской атмосфере. Российско-китайские отношения находятся на наивысшем уровне за всю историю. Торговля растет, расширяются расчеты в национальных валютах, мы сотрудничаем в энергетике, в сельском хозяйстве, в промышленности. Будем развивать транспортно-логистические коридоры, взаимодействовать в гуманитарной сфере. По большинству международных проблем наши взгляды с Китаем очень близки. Мы выступаем против нелегитимных санкций и других средств несправедливой конкуренции и нарушения права стран на суверенную модель развития. Мы за многополярный мир, основанный на принципах Устава ООН. Многие положения китайского мирного плана по Украине созвучны российским, и могут быть положены в основу соглашения, когда к миру будут готовы на Западе и в Киеве. Но такой готовности мы не наблюдаем. Сегодня стало известно, что Великобритания будет поставлять Украине снаряды с обедненным ураном. Мы будем реагировать соответствующим образом.

Си Цзиньпин. У нас состоялись весьма откровенные, дружеские и продуктивные переговоры. Мы сошлись во мнении, что связи между Китаем и Россией вышли за рамки двусторонних отношений и сейчас имеют важное значение для всего человечества. Мы договорились наращивать торговлю энергоносителями, ресурсами и электротехникой, развивать кооперацию в новых технологиях, сельском хозяйстве, торговле, осуществлять культурно-гуманитарные обмены. Китай и Россия как постоянные члены Совбеза ООН будут решительно отстаивать основополагающие нормы международных отношений, базирующихся на Уставе ООН. В прошлом месяце мы опубликовали план по урегулированию украинского кризиса. Мы неуклонно придерживаемся объективной и беспристрастной позиции в соответствии с Уставом ООН. Мы всегда за мир и диалог, твердо стоим на верной стороне истории.

Это приблизительный пересказ выступлений Владимира Путина и Си Цзиньпина по итогам официальных переговоров в Кремле. Заявления президента России и председателя КНР отредактированы с сохранением общего смысла.

Си Цзиньпина встречают в Москве Meduza

Фото на обложке: Алексей Майшев / Reuters / Scanpix / LETA