С сайта Кремля удалили фрагмент видео, где на встрече Путина с жителями Мариуполя кричат: «Это все неправда! Это все напоказ!»
Пресс-служба Кремля перемонтировала видео со встречи Владимира Путина с жителями Мариуполя, на котором за кадром был слышен женский крик: «Это все неправда! Это все напоказ!».
Как обратил внимание телеграм-канал «Можем объяснить», фрагмент с криком из сюжета вырезали. Первоначальная версия была доступна на сайте Кремля с 19 марта и распространялась государственными СМИ.
Пресс-служба президента РФ сообщала, что Путин посетил аннексированный Мариуполь вечером 18 марта — ночью 19 марта. Дмитрий Песков утверждал, что программа поездки была «спонтанной».
Среди прочего Путин посетил новый микрорайон «Невский», где с ним пообщались местные жители. В частности, одна из них говорила на видео, распространенным Кремлем: «Это маленький кусочек рая у нас здесь» и «Мы за вас молимся».
В это же время в ролике был слышен женский крик. Что именно выкрикнула женщина, разобрать сложно, однако после этого люди, сопровождавшие Путина, начали оборачиваться и показывать друг другу знаки.
Журналисты называли микрорайон, который посетил Путин, «фактически единственным отстроенным» в разрушенном городе.