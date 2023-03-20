Во время встречи Путина с жителями Мариуполя кто-то крикнул: «Это все неправда! Это все напоказ!» Этот момент попал на видео Кремля

Во время беседы Владимира Путина с жителями микрорайона «Невский» в Мариуполе кто-то выкрикнул предположительно: «Это все неправда! Это все напоказ!». На это обратили внимание украинские и российские СМИ.

Этот момент остался на видеозаписи пресс-службы Кремля, опубликованной на сайте президента РФ. Ролик со встречи и криком также опубликовало РИА Новости.

Что точно выкрикнула женщина, которую в кадре не видно, разобрать сложно. Однако после крика люди, сопровождавшие Путина, в том числе вице-премьер Марат Хуснуллин, начали оборачиваться и показывать друг другу знаки.

Как сообщили в Кремле, Владимир Путин посетил аннексированный Мариуполь вечером 18 марта — ночью 19 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что программа поездки была «спонтанной».

В ходе визита он посетил микрорайон «Невский», где пообщался, как утверждается, с местными жителями, получившими новое жилье взамен разрушенного. Одна из участниц беседы, отвечая на вопрос президента, нравится ли им в «Невском», сказала: «Очень. Это маленький кусочек рая у нас здесь».

Журналисты называли микрорайон, который посетил Путин, «фактически единственным отстроенным» в разрушенном городе.

Визит Путина в Мариуполь стал первой его поездкой в Донбасс, а также на территории Украины, которые РФ аннексировала осенью 2022 года.

Войска РФ захватили Мариуполь после двух с половиной месяцев осады в мае 2022 года. По данным легитимных властей города, за время российской оккупации в городе была разрушена половина домов и 90% инфраструктуры.

О визите Путина

Путин впервые с начала российского вторжения в Украину приехал в Донбасс Он посетил Мариуполь, который Россия сначала разрушила, а затем аннексировала

О визите Путина

Путин впервые с начала российского вторжения в Украину приехал в Донбасс Он посетил Мариуполь, который Россия сначала разрушила, а затем аннексировала