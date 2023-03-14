Украина считает, что двое российских снайперов изнасиловали в Киевской области четырехлетнюю девочку и ее мать (и еще нескольких женщин) В честь одного из них на родине установили мемориальную доску

Остатки российской техники в селе Великая Дымерка в Броварском районе Киевской области, 21 апреля 2022 года Taras Podolian / Gazeta.ua / Global Images Ukraine / Getty Images

Внимание! Этот текст содержит сцены насилия, в том числе сексуализированного. Пожалуйста, не читайте его, если это может вам навредить.

Украина обвинила двоих российских военнослужащих в сексуализированном насилии над четырехлетней девочкой и ее матерью в Киевской области. Об этом пишет Reuters со ссылкой на документы украинских органов прокуратуры.

Как сообщает агентство, обвиняемые — два снайпера 32 и 28 лет из 15-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в Самарской области. По версии украинских прокуроров, 13 марта 2022 года в районе города Бровары под Киевом они зашли в дом, где жили супружеская пара и их дочь. Солдаты, находившиеся в алкогольном опьянении, изнасиловали женщину, а ее мужа избили и заставили наблюдать за этим. Один из российских военных также совершил сексуализированное насилие над их четырехлетней дочкой, заявив, что «сделает из нее женщину».

После этого снайперы отправились в соседний дом, избили его жильцов, изнасиловали беременную женщину и несовершеннолетнюю девушку. Потом военные ворвались в третий дом, где изнасиловали еще одну несовершеннолетнюю и ее мать.

Всем, на кого напали российские военные, удалось выжить; им оказали медицинскую и психологическую помощь.

По данным Reuters, украинские правоохранительные органы считают, что в Броварском районе Киевской области была совершена целая серия изнасилований, в которой участвовали 12 российских военных. Всего Офис генпрокурора Украины расследует 171 случай сексуализированного насилия, совершенного военнослужащими армии РФ после начала полномасштабной войны, сообщала в начале марта жена президента Украины Елена Зеленская.

Фотографии российских военнослужащих, которых Офис генпрокурора Украины подозревает в сексуализированном насилии в Броварском районе Киевской области Офис Генерального прокурора Украины / Reuters / Scanpix / LETA

Что о преступлениях в Броварском районе сообщала Национальная полиция Украины

О том, что в Украине была изнасилована четырехлетняя девочка, ранее сообщала Организация объединенных наций, которая собирает данные о военных преступлениях российских солдат на украинской территории. В отчете ООН, выпущенном в октябре 2022 года, говорилось, что ребенка принудили к оральному сексу, «что является изнасилованием».

Об изнасиловании маленькой девочки говорилось и в другом отчете ООН, который также обнародовали осенью 2022-го. В феврале 2023 года этот случай упоминала вице-президент США Камала Харрис, сообщая о том, что американские власти установили факты преступлений против человечности в Украине.

А в начале марта 2023-го на сайте Офиса генпрокурора Украины были уведомления о двум российским военнослужащим, которые, как предполагается, надругались над четырехлетней девочкой и ее матерью. Уведомления выданы главным следственным управлением Национальной полиции Украины.

В этих бумагах приводятся подробности, которых нет в сообщении Reuters. Из документов следует, что преступления совершали в одном из сел Броварского района 13 марта 2022 года на протяжении пяти часов. Сначала российские снайперы зашли в дом родителей четырехлетней девочки; они по очереди принудили к оральному сексу ее мать (отца заставили наблюдать) и ребенка.

Потом военные ворвались в соседний дом, где изнасиловали беременную женщину и несовершеннолетнюю девушку ее сына. В следующем доме один из них изнасиловал несовершеннолетнюю девушку, а затем — уже вместе с сослуживцем — ее мать. После этого военные вернулись в предыдущий дом и повторно изнасиловали ту же самую беременную женщину и девушку ее сына.

В документах не указан возраст женщин и несовершеннолетних девушек, переживших насилие. Reuters уточняет, что девушкам было 17 и 15 лет.

Что стало с российскими снайперами, которых обвиняют в изнасилованиях

В документах Национальной полиции Украины названы фамилии российских снайперов, обвиняемых в сексуализированном насилии над ребенком, его матерью и их соседками в Броварском районе. Это Вадим Шахматов (именно он, по версии Нацполиции Украины, изнасиловал девочку) и Евгений Чернокнижный. Имя Чернокнижного в своем материале называет и Reuters.

Украинский проект «Медийная инициатива по правам человека» нашел в соцсетях насколько страниц, предположительно, принадлежащих Шахматову. На одной из них есть фото, где он снят рядом с Чернокнижным. Оно опубликовано в сентябре 2022 года. Под ним размещена песня со словами: «Вы готовы, нацики? Работает ». Судя по соцсетям, у Шахматова есть семилетняя дочь.

Вадим Шахматов Предполагаемая страница Шахматова во ВКонтакте

Reuters пишет, что Шахматову в момент совершения преступлений было 32 года. По данным агентства, он мертв. 27-летний Чернокнижный, по информации агентства, вернулся в Россию. Когда журналисты попытались связаться с ним по телефону, трубку взял человек, который представился братом Чернокнижного, и заявил, что тот умер.

Как заметила «Медийная инициатива по правам человека», о смерти снайпера по имени Евгений Чернокнижный еще в апреле 2022 года сообщали оренбургские СМИ. В октябре 2022-го издание Orenday писало, что Чернокнижный посмертно получил орден Мужества, а в его родном селе Чеботарево в Оренбургской области установили мемориальную доску в его честь.

Мемориальная доска Евгению Чернокнижному в школе в Чеботарево Пресс-служба администрации Кувандыкского городского округа

15-я отдельная мотострелковая бригада, военнослужащими которой Шахматова и Чернокнижного назвала Нацполиция Украины, в мае 2022 года получила звание «гвардейской» от президента России Владимира Путина. «Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, проявленных при защите Отечества, отстаивании суверенитета и государственных интересов России», — говорилось в поздравлении Путина.

Другие изнасилования в Киевской области

«Думаешь, я этого хочу? Я больной. Я ненормальный» Российские солдаты насиловали женщин и убивали мужчин в мирном селе под Киевом. Расследование «Медузы»

Другие изнасилования в Киевской области

«Думаешь, я этого хочу? Я больной. Я ненормальный» Российские солдаты насиловали женщин и убивали мужчин в мирном селе под Киевом. Расследование «Медузы»