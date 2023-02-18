США установили, что Россия в Украине совершала преступления против человечности. И пообещали привлечь виновных к ответственности

Правительство США официально установило, что Россия после начала полномасштабного вторжения в Украину совершила преступления против человечности. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявила вице-президент США Камала Харрис, пишет CNN.

«И я говорю всем тем, кто совершил эти преступления, и их начальникам, которые замешаны в этих преступлениях: вы будете привлечены к ответственности», — заявила Харрис.

В качестве примеров таких преступлений Харрис привела убийства мирных жителей в Буче, удары по роддому и драмтеатру в Мариуполе, сексуализированное насилие над четырехлетней девочкой в Киевской области со стороны российского военнослужащего. «Варварство и бесчеловечность», — сказал Харрис.

Вице-президент США добавила, что российские власти насильно депортировали сотни тысяч людей из Украины в Россию, включая детей.

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Украина и страны Запада намерены создать специальный трибунал, который будет расследовать действия России в Украине. В конце ноября 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует создать специальный суд при поддержке ООН для расследования военных преступлений РФ. Лидеры стран «Большой семерки» по итогам саммита в декабре пообещали, что президента РФ Владимира Путина привлекут к ответственности за вторжение в Украину. Но пока неясно, смогут ли страны Запада сделать это, отмечает CNN.

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