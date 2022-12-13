Лидеры стран «Большой семерки» заявили, что Путин будет привлечен к ответственности за вторжение в Украину, а Россия заплатит за причиненный ущерб

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Участники саммита стран в заявлении по итогам саммита, прошедшего 12 декабря, заявили, что будут добиваться того, чтобы президент РФ был привлечен к ответственности за вторжение в Украину, а Россия заплатила за причиненный войной ущерб.

В итоговом заявлении, опубликованном британским правительством, в частности, говорится:

Мы решительно заявляем, что России в конечном счете придется заплатить за восстановление критической инфраструктуры, поврежденной или разрушенной в результате ее жестокой войны. Военные преступления и другие зверства не могут оставаться безнаказанными. Мы привлечем президента Путина и виновных к ответственности в соответствии с международным правом.

Какие конкретные шаги в этом направлении намерены сделать страны «Большой семерки», в заявлении не уточняется.

Страны «Большой семерки» также вновь заявили о всесторонней поддержке Украины до тех пор, пока в этом будет необходимость, и подчеркнули, что война должна быть закончена — Россия должна прекратить огонь и вывести войска со всей территории Украины.

В саммите по видеосвязи принял участие и президент Украины Владимир Зеленский. Он, в частности, предложил три шага, необходимые для того, чтобы ускорить наступление мира. Речь идет об усилении военной помощи, оказании помощи Украине в сохранении финансовой, энергетической и социальной стабильности, а также созыве специального саммита — Global Peace Formula Summit, посвященного реализации предложенной Украиной «формулы мира».

Хроника событий 12 декабря

Война Двести девяносто второй день

Хроника событий 12 декабря

Война Двести девяносто второй день