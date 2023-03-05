«За этой цифрой не только женщины». В Украине расследуют 171 случай сексуализированного насилия со стороны российских военных

Офис генпрокурора Украины расследует 171 случай сексуализированного насилия, совершенного российскими военнослужащими в отношении жителей Украины после начала полномасштабной войны. Об этом заявила жена президента страны Елена Зеленская на конференции «United for Justice» во Львове. Видео ее выступления опубликовано в ее телеграм-канале.

«За этой цифрой не только женщины. Среди пострадавших 39 мужчин, 13 несовершеннолетних, среди них — мальчик. Главное — мы знаем об этих случаях только потому, что эти люди нашли в себе силы говорить. Сколько страдает молча, особенно на оккупированных территориях, мы не знаем», — заявила Зеленская.

Она также рассказала об отдельных случаях сексуализированного насилия, которые расследует Офис генпрокурора:

В Херсонской области, угрожая применением оружия, военный Российской Федерации неоднократно насиловал 62-летнюю женщину. В Киевской области захватчики насиловали девочку и маму, отца избивали и заставляли смотреть. Еще одна семья в Киевской области — мама, дочь и внучка — подвергалась насилию со стороны оккупантов две недели. Святогорск, женщину насиловали трое военных РФ.

Зеленская отметила, что всем пострадавшим оказывают психологическую помощь.

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В конце января 2023 года Офис генпрокурора Украины сообщал, что зафиксировал 155 случаев сексуализированного насилия, совершенного российскими военнослужащими. Больше всего таких случаев выявлено в Херсонской и Киевской областях — 65 и 52 соответственно.

В сентябре Организация объединенных наций (ООН), которая собирает данные о военных преступлениях России в Украине, сообщала, что возраст пострадавших от сексуализированного насилия варьируется от четырех до 82 лет.

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