Участника презентации комиксов Саши Скочиленко в Москве, избитого полицией, арестовали на пять суток. Его обвинили в неповиновении полицейским

Басманный районный суд Москвы арестовал на пять суток Константина Новикова, которого полиция избила в ходе разгона презентации комиксов художницы Саши Скочиленко в Москве.

Как пишет «ОВД-Инфо», Новикова признали виновным в неповиновении полицейским (статья 19.3 КоАП). Его отправили отбывать наказание в спецприемник в Люберцах.

Журналистка «Медиазоны» Елизавета Нестерова рассказывала, что, когда полиция пришла на презентацию комиксов Скочиленко, один из участников (позже стало известно, что это Константин Новиков) отказался предъявить паспорт, из-за чего получил несколько ударов ногами по голове.

Презентация комиксов Саши Скочиленко, обвиненной в «фейках» о действиях российских вооруженных сил в Украине из-за того, что размещала в магазине вместо ценников антивоенные листовки, проходила 19 марта в «Открытом пространстве» в Москве. Спустя примерно полтора часа после начала презентации, на которую собрались около 30 человек, в «Открытое пространство» пришли восемь полицейских в масках. Они потребовали, чтобы собравшиеся вышли из помещения, и начали его осматривать. Несколько человек задержали и отвезли в отделение, но потом отпустили. Новикова, жаловавшегося на боль, отвезли в больницу, а оттуда, предполагает «ОВД-Инфо», доставили в отдел полиции и суд.

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