Белый дом: нет признаков того, что Путин решил применить ядерное оружие

США не видят признаков того, что Владимир Путин готов применить ядерное оружие в Украине или где бы то ни было еще. Об этом в интервью «Дождю» заявил представитель Совета безопасности США Джон Кирби.

«Мы внимательно следим за всем, что делает Россия в области ядерных вооружений, и насколько можно сейчас заключить, мы не видим никаких признаков того, что Путин принял решение применить ядерное оружие в Украине или где бы то ни было еще», — сказал Кирби.

Чиновник также отметил, что сейчас Вашингтон анализирует, что именно значит заявление Путина о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Газета Financial Times 23 февраля по ссылкой на источники, близкие к Кремлю, писала, что Путин уже обдумал возможность применения ядерного оружия в Украине и пришел к выводу, что даже ограниченный ядерный удар не принесет России пользы.

О приостановке участия РФ в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений Путин объявил во время послания Федеральному собранию 21 февраля. Президент России подчеркнул, что речь не идет о полном выходе из соглашения.

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