Основатель Евгений Пригожин заявил, что больше пяти тысяч заключенных вышли на свободу, получив помилование по завершению контракта с ЧВК. Соответствующий комментарий опубликовала пресс-служба Пригожина.

Основатель ЧВК заявил, что среди вернувшихся в РФ заключенных повторные преступления в течение одного месяца совершили только 0,31%. Это, по его словам, «в 10-20 раз меньше стандартных показателей», зафиксированных до начала полномасштабной войны в Украине.

«В основном те, кто совершает преступления — [наносят] увечья разной степени тяжести тем людям, которые впрягаются за киевский режим и выступают против задач, поставленных в рамках СВО. Поэтому могу сказать с уверенностью: преступность в России мы снизили в десять раз, а подковали бывших заключенных лучше, чем подковывали пионеров и октябрят в советское время», — заявил Пригожин.

О том, что ЧВК Вагнера вербует заключенных стало известно летом 2022 года. К зиме, по данным США, численность группировки ЧВК в Украине могла достигнуть 50 тысяч человек, из которых 90% были бывшими заключенными.

В начале 2023 года Пригожин сообщил о помиловании первой группы заключенных, завершивших полугодовой контракт. Позднее стало известно, что заключенных освобождали тайным указом президента еще перед отправкой на войну.

В то же время глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова в январе говорила, что из 50 тысяч российских заключенных, завербованных ЧВК Вагнера, остались только десять тысяч человек. «Остальные либо убиты, либо трехсотые, либо пропали без вести, либо дезертировали, либо сдались в плен».

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