На экономиста Константина Сонина завели уголовное дело о «фейках» про армию

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о «фейках» про российскую армию против экономиста, профессора Чикагского университета и бывшего профессора Высшей школы экономики Константина Сонина, сообщает ТАСС со ссылкой на представительницу СК Юлию Иванову.

Иванова не назвала фамилии фигуранта дела, однако «Интерфакс» со ссылкой на данные «информированного источника» также сообщает, что дело завели именно на Сонина.

Согласно ТАСС, дело в отношении профессора было возбуждено из-за постов в телеграм-канале. Согласно следствию, «подозреваемый, находясь за пределами РФ, в период с апреля по июль 2022 года неоднократно размещал публикации, содержащие заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении СВО». Агентство «Москва» уточняет, что основанием для дела стали три поста Сонина.

Представитель СК также сообщила, что «эксперты» нашли в публикациях профессора «лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти и вражды в отношении российских военнослужащих».

«В настоящее время рассматривается вопрос об объявлении фигуранта в розыск», — добавила Иванова.

Сам Сонин пока не комментировал ситуацию.

Константин Сонин занимал пост проректора Высшей школы экономики, был научным руководителем факультета экономических наук и входил в состав Совета по науке при Минобрнауки РФ. Он уехал из России в 2015 году. Летом 2022 года Сонина уволили из ВШЭ. Сейчас профессор живет в США и преподает в Чикагском университете.