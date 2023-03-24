Война Триста девяносто четвертый день. Онлайн «Медузы»

Производитель кофе Jacobs может отказаться от использования этого бренда в России, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Российская структура крупного кофейного концерна, нидерландской JDE Peetʼs, может начать продавать кофе под марками Monarch или Milicano.

С начала российского вторжения в Украину, как отмечает «Коммерсант», компания JDE стремилась, чтобы бизнес в России развивался самостоятельно. Так, производитель отказался инвестировать в расширение производства, рекламу и продвижение глобальных брендов в РФ.

По словам источника издания, отказ от бренда Jacobs должен дать российскому заводу больше возможностей для продвижения продукции.