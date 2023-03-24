Война Триста девяносто четвертый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 23 марта читайте здесь.
Главные новости:
- В ночь на 24 марта российские силы атаковали Сумскую область управляемыми авиабомбами. Есть погибшие и раненые.
- В Константиновке Донецкой области из С-300 обстреляли пункт несокрушимости. Погибли три человека.
- По данным FT, Казахстан ограничит параллельный импорт в Россию.
- Сотрудника ФСО, бежавшего в Казахстан после начала мобилизации, приговорили к шести с половиной годам колонии.
Производитель кофе Jacobs может отказаться от использования этого бренда в России, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Российская структура крупного кофейного концерна, нидерландской JDE Peetʼs, может начать продавать кофе под марками Monarch или Milicano.
С начала российского вторжения в Украину, как отмечает «Коммерсант», компания JDE стремилась, чтобы бизнес в России развивался самостоятельно. Так, производитель отказался инвестировать в расширение производства, рекламу и продвижение глобальных брендов в РФ.
По словам источника издания, отказ от бренда Jacobs должен дать российскому заводу больше возможностей для продвижения продукции.
В Константиновке Донецкой области ночью под ракетный удар попал «Центр учета бездомных лиц», где находились десять человек, сообщил глава области Павел Кириленко. По его словам, три человека погибли, двое ранены.
Ранее в прокуратуре Донецкой области сообщили, что российские силы обстреляли в Константиновке здание пункта несокрушимости. Обстрел вели из ЗРК С-300.
В Сумской области из-за российских ударов погибли два человека, пострадали десять человек, сообщили региональные власти.
В Херсонской области в ночь на 24 марта под обстрел ВС РФ попал Белозерский район, сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.
По его словам, один человек погиб, еще четверо пострадали.
Европейский центральный банк потребовал от австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International закрыть свой бизнес в России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Соответствующие требования выдвинули после того, как Австрию посетил высокопоставленный чиновник США. В ходе визита он выразил обеспокоенность по поводу деятельности Raiffeisen в РФ.
Датское энергетическое агентство сообщило, что обнаружило неизвестный объект рядом с поврежденным газопроводом «Северный поток» в Балтийском море.
В связи с этим агентство пригласило владельца трубопровода, компанию Nord Stream 2 AG, принять участие в операции по извлечению объекта. Сейчас агентство ожидает ответа компании, прежде чем приступить к операции.
В конце сентября 2022 года на «Северных потоках» произошли взрывы на участке в Балтийском море около датского острова Борнхольм. Повреждения получили три из четырех нитей газопроводов.
В марте The New York Times сообщила, что за взрывами на «Северных потоках» может стоять некая «проукраинская группа». О том, что следы взрывов «ведут в Украину», также сообщили немецкие медиа Die Zeit, ARD и SWR. В западных спецслужбах допускают, что следствие могли пустить по ложному следу с помощью улик, указывающих на возможную причастность Украины, но никаких подтверждающих это доказательств нет.
Президент РФ Владимир Путин ранее назвал «полной чушью» версию о том, что к взрывам могут быть причастны члены «проукраинской группы».
Вечером 23 марта, как утверждают российские телеграм-каналы Baza и Shot, в Белгородской области сбили украинский беспилотник.
По неподтвержденным данным, около 18:00 дрон перехватили средства радиоэлектронной борьбы, после чего он взорвался в воздухе у села Журавлевка. Никто не пострадал.
По данным Baza, около 21:00 еще один беспилотник сбросил снаряд недалеко от Журавлевки. Другие источники пока это не подтверждали.
Всего за 23 марта, по информации Baza, дроны несколько раз атаковали Белгородскую область. Днем два украинских беспилотника сбросили два снаряда в нескольких километрах от села Карабаново, еще один беспилотник атаковал село Дроновка.
Власти Белгородской области это не комментировали.
Казахстан ограничит параллельный импорт в Россию
В Казахстане с 1 апреля должна заработать система, в онлайн-режиме отслеживающая всю цепочку перемещения товаров от границы к границе, чтобы не допустить обхода наложенных на Россию санкций, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
«Мы понимаем все риски вторичных санкций, поэтому внимательно следим за нашей взаимной торговлей со всеми партнерами», — сказал чиновник, добавив, что Казахстан «постоянно работает над снижением рисков» параллельного импорта.
После российского вторжения в Украину и санкций, наложенных на РФ, торговый оборот между Россией и Казахстаном значительно вырос. По данным Евростата, в январе — августе 2022 года Казахстан купил холодильников на 21,4 миллиона долларов, что в три раза больше, чем за тот же период 2021 года года, а спрос на электрические молокоотсосы вырос на 633%.
Три человека погибли, два получили ранения из-за российского удара по городу Константиновка Донецкой области, сообщил офис генпрокурора Украины.
Около часа ночи, по данным следствия, российские войска обстреляли город из зенитно-ракетного комплекса С-300. Одна из ракет попала в здание пункта несокрушимости, еще одна — возле него.
В прокуратуре уточнили, что под завалами погибли три женщины, которые прибыли в город из Бахмута, Часова Яра и села Опытное.
«Московский городской центр дезинфекции» провел встречу с сотрудниками, на которой руководители «читали лекцию про то, как выгодно идти добровольцем» на войну в Украину, рассказал «Медиазоне» один из участников собрания.
Руководители сообщили сотрудникам, что от них потребовали «привести от каждой городской дезстанции около ста добровольцев», которые бы отправились на войну.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки российские силы нанесли 37 авиационных и четыре ракетных удара, один из них — по Краматорску. Также ВС РФ совершили 82 обстрела из реактивных систем залпового огня. Вероятность нанесения ракетных ударов остается достаточно высокой по всей Украине.
- Российские силы наступают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Украинские военные отбили 79 атак россиян.
- На Бахмутском направлении российские силы продолжают штурм Бахмута. В районе города произошло больше всего боевых столкновений за сутки. ВСУ отбили атаки россиян в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка и Предтечино Донецкой области.
- На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях российские силы безрезультатно наступали в направлении населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
- На Запорожском и Херсонском направлениях российские силы продолжают обороняться и проводить интенсивные обстрелы.
- Из-за значительных потерь, которые россияне несут ежедневно, ВС РФ решили увеличить количество койко-мест в госпиталях, функционирующих на временно захваченной территории Луганской области.
- С 17 по 21 марта выросла смертность среди россиян, которые получили тяжелые ранения. Это стало следствием некачественного медицинского обеспечения.
- Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники ВС РФ, зенитно-ракетный комплекс и два склада горюче-смазочных материалов.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Майор Федеральной службы охраны РФ из Новосибирска Михаил Жилин, бежавший из России из-за мобилизации, приговорен к шести годам и шести месяцам колонии строгого режима по делу о дезертирстве и незаконном пересечении границы.
Российские войска вечером и ночью атаковали Одесскую, Сумскую и Днепропетровскую области, сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет «РБК-Украина».
По его словам, атака началась вечером 23 марта, когда ВС РФ атаковали Одесскую область. Украинские силы уничтожили две ракеты Х-59.
Затем, заявил Игнат, около десяти российских истребителей Су-35 ударили по Сумской области управляемыми авиационными бомбами. «Это очень большая угроза, когда управляемые авиационные бомбы, планирующие бомбы могут лететь далеко, а самолеты не входят в зону поражения нашей ПВО», — сказал представитель Воздушных сил в эфире украинского ТВ.
Всего по Сумской области выпустили более 10 управляемых авиабомб, а также противолокационню ракету Х-31.
«К сожалению, есть и „Шахеды“, которые атаковали север страны и также Кривой Рог. Есть попадания в определенные объекты. Там, предварительно, по информации местных властей, без жертв», — сообщил Игнат.
На фоне войны сотрудники силовых органов России стали еще жестче бороться с несогласными. Мы поговорили об этом с Дарьей Короленко — юристкой и аналитиком независимого правозащитного медиапроекта «ОВД-Инфо», который каждый месяц публикует сводку «антивоенных репрессий».
Запорожье, 23 марта
Российские войска 22 марта нанесли ракетный удар по городу Запорожье, заявили власти Украины. Ракета попала в многоэтажное высотное здание. Серьезные повреждения получили два жилых дома, где пострадали 34 квартиры. По данным украинских властей, один человек погиб, больше 30 пострадали.
В ночь на 24 марта российские войска атаковали Кривой Рог дронами-камикадзе «Шахед», сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.
По его словам, системы ПВВО сбили один беспилотник., «Есть пять попаданий», — сказал Лысак. Никто не пострадал и не погиб.
Глава Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что «вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения в городе работают стабильно».
Здравствуйте. Начинается 394-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. В этом онлайне мы будем следить за важными событиями этого дня. Спасибо, что вы с нами.