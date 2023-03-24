ВВС Индии: Россия не может выполнить свои обязательства по поставкам вооружений из-за войны в Украине

Представитель ВВС Индии заявил парламентскому комитету, что Россия не сможет выполнить свои обязательства по поставкам вооружений из-за войны в Украине, передает CNN.

«В этом году была запланирована крупная поставка, которая не состоится. Они [россияне] сообщили нам в письменном виде, что не смогут ее обеспечить», — заявил представитель ВВС.

В опубликованном отчете не сообщается, что именно должна была поставить Россия. CNN напоминает, что Индия в 2018 году закупила ЗРК С-400 «Триумф» на сумму в 5,4 миллиарда долларов. По данным Reuters, три из этих систем были ранее поставлены, еще две ожидаются. Также телеканал обращает внимание на зависимость индийских ВВС от поставок запчастей для российских самолетов Су-30МКИ и МиГ-29.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Россия является вторым по величине экспортером оружия в мире. При этом за год полномасштабной войны в Украине российские военные сами столкнулись с серьезной нехваткой вооружений. В частности, во второй половине марта 2023 года стало известно, что Россия начала снимать с хранения советские танки семейства Т-54/55. В то же время, несмотря на дефицит техники, в марте Reuters писал, что между РФ и Ираном была достигнута договоренность о поставках истребителей Су-35.

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