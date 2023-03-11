Иранские СМИ: Москва и Тегеран договорились о поставках истребителей Су-35

Россия продаст Ирану истребители Су-35. О соответствующей договоренности, сообщает Reuters, объявила иранская телерадиокомпания IRIB со ссылкой на представителя миссии Ирана в ООН. Сумму сделки и другие ее детали источник IRIB не уточнил, добавив лишь, что Иран интересуется покупкой военных самолетов еще у нескольких стран.

Су-35 — многоцелевой сверхманевренный истребитель — одна из самых новых разработок российской авиапромышленности. Первый полет Су-35 совершил в феврале 2008 года, а на вооружение в России был принят в 2014 году. Помимо России, у которой около 100 таких самолетов, 24 истребителя Су-35 есть у Китая.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Иран и Россия активизировали военное сотрудничество. В частности, российские войска используют для атак в Украине дроны иранского производства «Шахед -131/136» (в России их переименовали в «Герань-1» и «Герань-2». Кроме того, сообщалось, что Иран поставил России большое количество боеприпасов, а также собирается отправлять баллистические ракеты «Фатех-110» и «Зульфикар».