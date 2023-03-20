Anadolu Agency / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Житель Санкт-Петербурга, призванный в армию по мобилизации, через суд добился права не участвовать в боевых действиях — из-за своих религиозных убеждений. Его историю рассказывает «Фонтанка».

23-летний Павел Мушуманский, пишет издание, с детства ходил с родителями в церковь, а «серьезно обратился к Богу», учась в техникуме. «Взыскал Господа, чтобы он помог мне [в решении тяжелой проблемы]. Господь помог, и с тех пор я стал стараться его держаться», — рассказал он.

Мушуманский несколько лет назад закончил Санкт-Петербургский техникум отраслевых технологий, финансов и права. После окончания колледжа в 2019 году он был призван на срочную службу — однако благодаря заранее поданному заявлению его отправили на альтернативную службу: год и десять месяцев он работал в прачечной в неврологическом интернате.

В сентябре 2022 года Мушуманский получил повестку о мобилизации. Он решил не уклоняться от службы, а законным путем отстаивать свое право не ехать в войска. Когда он пришел в военкомат и объяснил, что его христианская вера не позволяет ему принимать участие в боевых действиях, его отказались отпустить и отправили в воинскую часть в Луге в Ленинградской области, заявив, что там «разберутся».

В воинской части Мушуманский рассказывал другим мобилизованным, что Иисус Христос учил любить врагов и прощать, а не воевать с ними. За это его отстранили от занятий, однако, подчеркивает мужчина, никакого давления на него не оказывали и никто «не обижал» его, многие лишь реагировали на его слова с удивлением. Мушуманский также рассказал, что через несколько дней после прибытия в часть перестал носить форму и стал ходить в гражданской одежде. Это также не вызвало какой-либо негативной реакции.

Вскоре Мушуманского вызвали на беседу, где предложили поехать в Украину вместе с остальными, а на месте заниматься только хозяйственными работами. Он не поверил и ответил отказом: «Я так понимаю, что там уже нет разбора, человек принимал присягу — не принимал, имеются какие-то взгляды у него. Если я бы отказался выполнять приказы, со мной разговаривали бы уже совсем по-другому».

Я понимаю, что за меня умер Христос, и, приходя к нему, я получаю очищение своих грехов и милость. Это относится ко всем людям: и к друзьям, и врагам. Это не зависит от нации, от цвета кожи, потому что это божья воля. Если взять оружие и отнять жизнь, Бог потом спросит, почему я отнял жизнь у человека, за которого он умер и которого он любит.

После беседы Мушуманского отстранили от всех занятий — по его предположению, чтобы «не разлагал боевой дух товарищей». В части он находился еще полгода, и в основном был предоставлен сам себе. «Читал Библию, молился. В общей жизни участвовал уборкой, чаще всего там же, где жил. Когда всех звали на уборку территории или казармы, шел со всеми», — рассказал он.

Все то время, пока Мушуманский находился в части, его родители занимались юридической стороной вопроса. 16 марта суд подтвердил незаконность его призыва. Как пишет «Фонтанка», теперь его могут отправить на альтернативную службу или вовсе отпустить. «Тут нет определенного закона. Никаких других решений в отношении Павла не принято. Не факт, что его вообще отправят на какую-либо службу, сочтут ли это целесообразным. Формально это должна делать призывная комиссия. Куда и как — зависит от них», — рассказал изданию адвокат Мушуманского.

Читайте также

Мобилизованный из Петербурга уехал на такси из воинской части и написал в СК заявление на командира Он требует перевода на альтернативную службу — и уже избежал отправки на фронт

Читайте также

Мобилизованный из Петербурга уехал на такси из воинской части и написал в СК заявление на командира Он требует перевода на альтернативную службу — и уже избежал отправки на фронт