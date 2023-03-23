Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29 из обещанных 13

Словакия передала украинским военным первые четыре истребителя МиГ-29, сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

По его словам, транспортировку осуществили украинские летчики. Самолеты уже покинули территорию Словакии.

«Остальные самолеты будут переданы Украине в ближайшие недели», — добавил Надь, отметив, что из соображений безопасности не будет раскрывать подробности. Всего Словакия намерена передать ВСУ 13 истребителей.

Правительство Словакии одобрило передачу Украине истребителей МиГ-29 в середине марта, став второй страной, решившей передать Украине истребители. Первой была Польша, объявившая о своем решении на день раньше Словакии. Варшава намерена поставить Киеву четыре МиГ-29.

В свою очередь министр обороны Словакии Ярослав Надь ранее заявлял, что после передачи истребителей страна получит компенсацию на 849 миллионов долларов, которая будет включать современное военное оборудование из США.

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