Россия обвинила Словакию в нарушении двустороннего договора из-за поставок МиГ-29 Украине. Москва заявляет, что без ее согласия такие сделки запрещены

Передача Словакией Украине истребителей МиГ-29 является «недружественным шагом» по отношению к России и нарушением международных обязательств. С таким заявлением выступила Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

Как напомнили в ведомстве, соглашение, заключенное между Словакией и Россией в 1997 году, запрещает любой из сторон без согласия другой стороны «передавать третьим странам вооружение и военную технику, <…> полученные или приобретенные в результате двустороннего военно-технического сотрудничества».

«Расцениваем эти действия Словакии как недружественный акт против Российской Федерации, направленный на разрушение двусторонних отношений», — заявили в ФСВТС.

Словакия стала страной, передавшей Украине истребители: об отправке первых четырех самолетов власти страны объявили 23 марта. В ближайшее время Киеву будут переданы еще девять самолетов. Взамен переданных истребителей Словакия получит от США 12 вертолетов AH-1Z Viper.

Большинство МиГ-29, которые до последнего времени находились в Словакии, были поставлены Советским Союзом в Чехословакию еще в конце 1980-х годов. При распаде Чехословакии Чехия и Словакия поделили эти самолеты поровну. Впоследствии Словакия получила от России еще несколько самолетов в 1994-1996 годах.

В Кремле решение Словакии и Польши о поставках истребителей в Украину охарактеризовали как «утилизацию старой, ненужной техники».

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