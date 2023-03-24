Российские военные на сельскохозяйственном предприятии рядом с Мелитополем. 14 июля 2022 года AP / Scanpix / LETA

Журналисты «Новой газеты Европа» обнаружили 1150 компаний на аннексированных территориях Украины, которые теперь зарегистрированы в российской юрисдикции.

80% этих компаний фигурируют в реестре юрлиц Украины, то есть существовали до начала оккупации, а потом были переведены в российскую юрисдикцию. Среди них агрохолдинги, хлебокомбинаты, горнодобывающие компании, заводы, предприятия пищевой промышленности, рынки, сети аптек, торговые центры и многие другие.

Новые владельцы компаний, как правило, россияне. На аннексированных территориях они открывают новые производства или расширяют свои компании. Чаще всего это бизнесмены из Москвы, Ростовской области и Крыма, включая Елену Козенко, полную тезку жены бывшего депутата Госдумы Андрея Козенко.

При этом, обращает внимание «Новая газета Европа», из тысячи компаний только у 260 указан собственник. Как объясняет гендиректор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов, основная причина — попытка предпринимателей избежать санкций.

Как отмечает издание, зачастую речь идет о новых владельцах имущества, которое оккупационные администрации объявили «бесхозным». В частности, назначенные Россией власти оккупированной части Запорожской области в июне объявили о «национализации» имущества, владельцы которого не зарегистрировались в российской налоговой. Такие активы передают или государству, или новому владельцу.

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По словам главы украинской администрации Мелитополя Ивана Федорова, сотни бизнесменов обратились в полицию и СБУ, чтобы зафиксировать захват имущества после оккупации. «Чтобы доказать право собственности, нужно принести документы, но это не гарантирует, что имущество не отнимут. Захотели — забрали, не захотели — не забрали», — заявил он.

Предприятия на аннексированных территориях, сменившие владельцев, переориентируют на работу на российский рынок, а некоторые заводы напрямую используют для нужд армии, пишет «Новая газета Европа». В частности, «Бердянские жатки», выпускавшие сельхозтехнику, теперь делают противотанковые ежи и печи-буржуйки для российской армии.

У части предприятий, расположенных на аннексированных территориях, изымают и вывозят в Россию продукцию и оборудование. Так, из многочисленных источников известно о вывозе зерна и другой сельхозпродукции. «Все оккупировано, не работает, разворовано», — заявил «Новой газете Европа» менеджер одной из таких пострадавших компаний «Агроальянс».

Украинские бизнесмены фиксируют потерю имущества на аннексированных территориях в рамках уголовных дел, а владельцы крупнейших компаний, по словам Ивана Федорова, даже подавали иски в Европейский суд по правам человека и международные арбитражи.

«Когда Россия будет выплачивать репарации, она обязательно покроет весь ущерб, который нанесла бизнесу, поскольку то, что сегодня происходит, — это чистое мародерство, воровство и бандитизм», — подчеркнул Федоров.

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