Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов создал на полуострове собственную частную военную компанию «Конвой», командует которой Константин Пикалов (позывной Мазай) — «правая рука» основателя Евгения Пригожина, пишут «Важные истории».

ЧВК «Конвой» — новое военизированное формирование. Его одноименный телеграм-канал был создан в середине ноября 2022 года. Помимо призывов вступать в эту ЧВК там публикуют тексты о «сильной православной России» и «украинских сатанистах», «народе-победителе», а также конспирологические теории, отмечают журналисты.

Формально «Конвой» — это боевой армейский резерв, члены которого, как рассказал «Важным историям» бывший участник этой ЧВК, заключают два контракта: с «Конвоем» и Министерством обороны России. По словам собеседника журналистов, во время службы он получал около 200 тысяч в месяц, а командование — 300 тысяч. Тем, кто прослужит в подразделении год, пообещали землю «в Крыму или Абхазии».

Источник «Важных историй» устроился в ЧВК «Конвой», когда группировка начала формироваться. Тогда, по его словам, в составе подразделения было около 300 человек. Сейчас, говорится в статье, позиции «Конвоя» находятся в соседней с Крымом аннексированной Херсонской области.

Тренировочный полигон ЧВК расположен , пишут «Важные истории» со ссылкой на информацию в одном из чатов добровольцев. В этом же селе располагается учебный центр по подготовке снайперов, где учат стрелять из винтовок Лобаева — ими же вооружены «конвойцы».

В составе «Конвоя» есть снайперское подразделение, подтвердил журналистам его бывший участник. Когда он воевал в составе ЧВК, в подразделении было пять снайперов.

В марте 2023 года репортаж об «Аксеновцах» — профессиональном военном подразделении, появившемся по инициативе главы аннексированного Крыма, — показал телеканал «Крым 24». В сюжете заявили, что Аксенов регулярно посещает «позиции подразделения на передовой». Незадолго до этого в телеграм-канале «Конвоя» опубликовали ролик, как Аксенов инспектирует позиции ЧВК.

В феврале позиции «Конвоя» посетила сотрудница ВГТРК Ольга Курлаева. В ее репортаже военизированное формирование называют «штурмовым разведподразделением». «Такого укрепа я еще не видела: целый многоквартирный дом под землей. Экипировка — с иголочки, вооружение — до зубов», — заявляла пропагандистка, описывая блиндаж «Конвоя».

По словам Курлаевой, группировка получает снабжение, экипировку и вооружение за счет внебюджетных средств, которые находит глава Крыма. Согласно репортажу, в распоряжении подразделения есть своя радиоэлектронная разведка и тяжелая техника — танки Т-80 и Т-90.

«По материальному обеспечению вообще никаких проблем. Выдали бронежилеты, каски, очки, перчатки, балаклавы, рюкзаки рейдовые — в общем, все. Три комплекта вещей», — рассказал «Важным историям» бывший член ЧВК.

В репортаже Курлаевой также показали командира «Конвоя» — военнослужащего с позывным Мазай. Журналисты узнали в нем куратора ЧВК Вагнера в Африке Константина Пикалова. Расследовательская группа Bellingcat, журналисты Der Spiegel и The Insider называли Пикалова одной из ключевых фигур «африканского проекта» Пригожина, включавшего в себя политическую, коммерческую и военную работу в нескольких странах этого континента. В репортаже ВГТРК сообщается, что Мазай «работал на Мадагаскаре и в ЦАР».

В российском реестре юрлиц Пикалов значится атаманом казачьего общества «Конвой». Оно выступает учредителем «Военно-охранной компании „Конвой“», с которой заключают контракты наемники, сообщается в статье «Важных историй».

Другой соучредитель казачьего общества — . В сюжете ВГТРК он заявил, что его предок был личным телохранителем императрицы Марии Федоровны. В честь императорского конвоя и была названа ЧВК, рассказал Ящиков «Важным историям». На другие вопросы он отвечать не стал.

«Это ЧВК Аксенова, но все командование — бывшие сотрудники ЧВК Вагнера. Все — давно знакомые друг другу люди», — рассказал «Важным историям» бывший наемник «Конвоя».

Расследование Bellingcat, Der Spiegel и The Insider

Кто такой «Мазай», курировавший выборы в Африке: главное из расследования Bellingcat о Евгении Пригожине

Расследование Bellingcat, Der Spiegel и The Insider

Кто такой «Мазай», курировавший выборы в Африке: главное из расследования Bellingcat о Евгении Пригожине