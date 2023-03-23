В Украину вернулись 17 детей, которых принудительно вывезли в Россию во время оккупации. Один из них рассказал, что в России детей били

В Украину вернулись 17 детей из Херсонской и Харьковской областей, которых во время российской оккупации вывезли вглубь оккупированных территорий либо в Россию, сообщает благотворительный фонд Save Ukraine.

В пресс-релизе фонда говорится, что после освобождения оккупированных РФ территорий россияне отказались возвращать детей их родителям. «Сложная логистика, постоянная опасность, линия огня и несколько границ для многих из них [родителей] превратили возвращение детей в сверхзадачу», — рассказали в фонде.

Один из подростков, вернувшихся в Украину, рассказал журналистам об условиях, в которых дети жили в России. В частности, он сообщил о телесных наказаниях, которым подвергались дети, а также о плохой еде.

По словам подростка, тех детей, которые признавались, что поддерживают Украину, в российском детском лагере били «какой-то железной палкой». Он также назвал фамилию сотрудника, причастного к избиениям, — Астахов. Он «за безопасность отвечал, а из себя царя, типа, возомнил», рассказал подросток.

Одну девочку ударили по спине, у нее синяк полоской был. Еды нормальной не было — мы сбегали, чтобы купить нормальной еды. Мы сидели в зале, кто-то [из детей] крикнул «Слава Украине!» Кто-то ответил: «Героям слава» — и их забрали. Не знаю, что с ними было.

Подросток также рассказал, что сотрудники лагеря лгали детям по поводу освобождения Херсона украинскими военными, а также говорили, что от них отказались родители, в связи с чем обещали перевезти детей в псковский интернат, чтобы там их усыновили россияне. По словам подростка, когда кто-то из родителей позвонил директору лагеря и спросил, зачем детям говорят такие вещи, она ответила: «Все равно вы их не заберете, это дети России будут».

Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Аналогичный ордер выдан в отношении уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

В Украине было зафиксировано более 16 тысяч случаев принудительной депортации несовершеннолетних. Вернуть удалось чуть больше 300 детей.

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