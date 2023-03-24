Семья главкома Сухопутных войск РФ Олега Салюкова зарабатывает на организации патриотических праздников Его невестка рассказала журналисту «Би-би-си», что провела «несчетное количество мероприятий с участием Шойгу и Путина»

Главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал Олег Салюков на параде в честь Дня Победы. Москва, 24 июня 2020 года (в том году парад перенесли из-за пандемии коронавируса)

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Семья главнокомандующего Сухопутными войсками России, генерала армии Олега Салюкова зарабатывает на организации патриотических мероприятий. Об этом говорится в расследовании «Русской службы Би-би-си».

Как выяснили журналисты, невестка Салюкова Дина — генеральный директор и владелец компании HQ Agency, она также занимает должность заместителя начальника управления по связям с общественностью ГБУ «Автомобильные дороги». Созданное в 2016 году HQ Agency занимается организацией коммерческих мероприятий. Некоторые мероприятия агентство организовывает в том числе и для «Автомобильных дорог».

В описании компании говорится, что она тесно взаимодействует «с профильными государственными структурами», при этом на портале госзакупок «Би-би-си» обнаружила только один госконтракт, выигранный агентством в 2018 году — на организацию участия мэрии Москвы в международных выставках за 435 тысяч рублей. Согласно отчетам на сайте компании, в том же году агентство занималось организацией фестиваля британского пива «Красный лис» в Новокосино, а в 2019 году по заказу ГБУ «Автодор» устраивало один из этапов Всероссийского фестиваля энергосбережения. «Би-би-си» называет «отдельной фишкой» агентства организацию корпоративных мероприятий в подмосковном парке «Патриот» Минобороны.

Эту информацию корреспонденту «Би-би-си» подтвердила сама Дина Салюкова. Журналист представился региональным чиновником, который хочет провести патриотические мероприятия в своей области. В разговоре она объяснила, что на сайте HQ Agency не упоминают связанные с армией мероприятия из-за того, что «патриотику не всегда хотят показывать»: «Мы с министерством обороны очень близки. Я бы даже сказала, слишком близки».

Салюкова рассказала, что HQ Agency последние четыре года организовывает празднование Дня сухопутных войск в парке «Патриот». По ее словам, команда агентства собрана из ивент-отделов парка и центра , в котором она занимала должность заместителя руководителя. Она утверждает, что в течение 10 месяцев «проводила несчетное количество патриотических мероприятий с участием [Сергея] Шойгу и [Владимира] Путина».

Салюкова также прислала журналисту выписку из приказа Сергея Шойгу, в котором говорится о награждении ее почетной грамотой Минобороны «за оказание содействия в решении задач, возложенных на вооруженные силы РФ».

«Би-би-си» называет HQ Agency организатором праздничного вечера «Патриоты АвтоДора», который прошел 2 марта 2023 года в Доме кино. В зале присутствовали командующий дальней авиацией России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, заместитель главкома сухопутных войск Виктор Лизвинский, заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко, депутат Мосгордумы Андрей Медведев.

«Би-би-си» также пишет, что сын генерала Салюкова Дмитрий оказался на государственной службе в 2010 году — в том же году Салюков-старший стал заместителем начальника Генштаба. Дмитрий ранее возглавлял в МГИМО отдел научных проектов и в качестве военного эксперта помогал проректору вуза Алексею Подберезкину анализировать «сценарии развития стратегической обстановки, войн и военных конфликтов в XXI веке».

В 2013 году Салюков-младший вместе с будущей женой Диной стали совладельцами ООО «Монтажспецстрой». Компанию возглавлял отец Дины Георгий Погосян, который передал им свою долю в 50%. После этого фирма победила в четырех тендерах Главного управления инженерных работ (ГУИР) № 2 при Спецстрое, находящемся в ведении Минобороны.

ГУИР, в частности, строил полигон Центра боевой подготовки сухопутных войск в Мулино Нижегородской области. Компания Салюкова в 2013 году выиграла право поставлять в Мулино на площадки «Бой в городе» и «Бой в поселке 1» бетон, спецтехнику и рабочих. Однако к маю 2014 года, когда генерал Салюков возглавил Сухопутные войска, компания его сына прекратила свою деятельность.

В 2018 году Хорошевский районный суд Москвы рассмотрел уголовное дело замначальника ГУИР № 2 по экономике и финансам Юрия Гребцова. Следствие утверждало, что «Монтажспецстрой» незаконно допустили к участию в военно-строительных тендерах, так как у нее не было техники, рабочих и соответствующего опыта. ГУИР оплатил все четыре контракта, полученных компанией — на общую сумму в 25 миллионов рублей. Согласно аудиторскому отчету, потеря этой суммы существенно повлияла на финансовое положение военно-строительного управления. Суд приговорил Гребцова к четырем годам лишения свободы условно. Дмитрий Салюков, его жена и тесть, а также двое других совладельцев «Монтажспецстроя» проходили по делу как свидетели. Согласно тексту приговора, Салюков-младший в своих показаниях заявил, что ничего не знал о сделках компании, а денег и «иных ценностей» по ним не получал.

В 2017 году Салюков-младший стал заместителем руководителя ГБУ «Автомобильные дороги» города Москвы, где сейчас работает его жена. В том же году он вместе с женой при поддержке столичной мэрии организовал форум для туристического бизнеса «Путешествуй по России». В июне 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин назначил Дмитрия Салюкова заместителем префекта Северо-Западного административного округа Москвы, там он курирует вопросы транспорта, связи и гаражного строительства.

В сведениях о дохода Салюкова-младшего за 2021 года указаны четыре жилых дома площадью более тысячи квадратных метров и пять земельных участков. У семьи Салюковых также было две квартиры площадью 95,7 и 85,6 квадратных метра соответственно. В 2021 году он задекларировал доход в 12,3 миллиона рублей, а его жена Дина — 8,4 миллиона.

The Insider со ссылкой на выписку из Росреестра писал, что генерал Салюков является владельцем квартиры в элитном жилом комплексе «Смоленская застава» в Москве, стоимость которой оценивается в 70 миллионов рублей. Издание утверждает, что государство «подарило» квартиру генералу.